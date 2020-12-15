تعرف على أسباب خصم الرصيد من كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

في كثير من الأحيان، يتعرض الكثير من المواطنين المستخدمين لعداد الكهرباء مسبق الدفع، إلى موقف خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند شحن الكارت، ما يضع المواطنين في حيرة كبيرة، حول صحة عداد الكهرباء المستخدم في العقار، لكن في الحقيقة، أن هناك عدد من الأسباب التي يتم خصم الرصيد من عداد الكهرباء نتيجة لها.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع، وكيفية تجنب خصم الرصيد منه وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع

1- خصم قيمة فرق الاستهلاك

- يتم خصم 22 جنيه من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلو وات لكل ساعة.

- يتم خصم مبلغ 139 جنيه من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات لكل ساعة.

- يتم خصم مبلغ 270 جنيه من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات لكل ساعة.

2- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر

- الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات يتم خصم مبلغ جنيه واحد فقط.

- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات، يتم خصم 2 جنيه فقط.

- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات يتم خصم 6 جنيه فقط.

- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات، يتم خصم 11 جنيه فقط.

- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات، يتم خصم 15 جنيه فقط.

- الشريحة السادسة: اكثر من 650 حتى 1000، من صفر إلى 1000 كيلو وات، يتم خصم 25 جنيه فقط.

- الشريحة السابعة: ما يزيد عن 1000 كيلو وات، يتم خصم مبلغ 40 جنيه فقط.

3- الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر