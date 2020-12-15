آخر أخبار مصر.. فتح التسجيل للقاح كورونا خلال ساعات ووظائف خالية للشباب

دائمًا ما تكون الأخبار الخدمية على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

الضرائب تتجاوز عن 50% من التأخير عند سداد الأصل

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء المرحلة الثالثة والأخيرة اليوم والخاصة باستفادة الممولين من التجاوز بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وفقا للقانون رقم 173 لسنة 2020، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وذلك عند قيام الممول بسداد أصل الضريبة بالكامل خلال الفترة من اليوم الموافق 15 ديسمبر وحتى 12 فبراير 2021.

الرئيس السيسي يُكلف ببدء "حياة كريمة 2" بداية يناير المقبل

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية بالاستعداد لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة"، وبدء العمل على أرض الواقع مع بداية شهر يناير المقبل، وذلك بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

الجيزة تعلن وظائف للشباب بمرتبات تصل لـ12 ألف جنيه

أعلنت محافظة الجيزة وظائف شاغرة للشباب الخريجين في مجال الكول سنتر بقسم الدعم الفني في كبرى شركات الاتصالات والإنترنت داخل مصر، ضمن فرص العمل التي يتيحها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وذلك بمرتبات تبدأ من 3000 جنيه وحتى 12 ألف جنيه.

إطلاق مبادرة "شغلك في قريتك" لتوفير 330 ألف فرصة عمل

أعلنت وزارة التنمية المحلية إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة "شغلك في قريتك"، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، في 4 محافظات، هم: الاسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا، والتي تسعى الوزارة من خلاله إلى إنشاء حوالي 384 مجمعًا صناعيًا، و650 مشروعًا متوسطًا، و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير نحو 330 ألف فرصة عمل مباشرة، الأمر الذي يساهم في القضاء على البطالة بالقرى المستهدفة، وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسر.

إطلاق 67 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إطلاق نحو 67 قافلة طبية مجانية خلال الفترة من اليوم، الموافق 15 ديسمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري، على مستوى محافظات الجمهورية.

إطلاق موقع تسجيل الحصول على اللقاح الصيني خلال ساعات

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان أنّه من المقرر انطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح الصيني سينو فارم، خلال الساعات المقبلة، إذ يتضمن الموقع معلومات عن اللقاح، وعدد الجرعات الذي سيحصل عليها الشخص، والأعراض التي ستظهر عليه عقب الحصول على الجرعات وخلافه.

صرف مرتبات موظفي الدولة الثلاثاء

يستعد نحو 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، لصرف مرتبات شهر ديسمبر الحالي، يوم الثلاثاء المقبل، إذ تبدأ تبدأ الوزارات والجهات الحكومية الصرف بداية من يوم 22 ديسمبر المقبل ويستمر الصرف على مدار 3 أيام.