محافظ الفيوم يُشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب كمال سلومة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وسارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والمصالح والمديريات.

شدد المحافظ، في بداية الاجتماع، على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات بشكل مستمر، للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، خاصةً بعد ارتفاع مؤشرات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، لافتاً إلى أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تتسبب في انتشار العدوى بالفيروس.

ووجه محافظ الفيوم مسئولي الصحة والتعليم والطب الوقائي ومجلس مدينة يوسف الصديق والطب البيطري، بعمل حملات مكثفة لتعقيم وتطهير كافة المنشآت والمباني الموجودة بقرية "الحامولي"، التابعة للمركز، تصاحبها حملات توعية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لتوعية المواطنين بضرورة الإاتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتهم من العدوى، لافتاً إلى أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيسي في إنجاح أي إجراءات تتخذها الدولة.

وأوضح "الأنصاري" أن وزير التنمية المحلية أعلن عن المبادرة الرئاسية التي تستهدف تطوير 1000 قرية من القري الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن مدينة يوسف الصديق وقرى المركز، تشملهم المبادرة.

وأضاف المحافظ، أن الدولة تنفذ لأول مرة مبادرة "التخطيط والعمل التشاركي"، والتي تعتمد على إشراك كافة فئات المجتمع، لوضع الخطط التنموية التي تشتمل على الاحتياجات الضرورية والملحة للمواطنين، لافتاً إلى أن فكرة التخطيط التشاركي التي تنفذها الدولة، تقوم على عقد عدة لقاءات، تشارك فيها كافة الجهات والمواطنين لوضع الموازنة التشاركية والمشروعات التي يتم تنفيذها والجهات المنفذة ومدة ومراحل التنفيذ، لتحقيق النتائج المستهدفة، ويكون لتلك المشروعات عائد ملموس على المواطنين.

ورداً على شكوى أحد المواطنين بشأن ارتفاع أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، أوضح المحافظ أن أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة تختلف من محافظة الى محافظة ومن مركز لآخر ومن قرية لأخرى، لافتاً إلى أن معظم الشكاوي التى تم رصدها فى هذا الصدد كانت لمساحات أراضي كبيرة تزيد عن الــ100 فدان، أما أهالينا من أصحاب المساحات الصغيرة أو الذين لديهم صعوبات مادية، عليهم التظلم من الأسعار بعد الانتهاء من مرحلة البت النهائي فى الملفات بـــ15 يوماً، أما فيما يتعلق بنقص مياه الري بقرية الطلائع، أشار محافظ الفيوم، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدأ في مراجعة قرى الظهير الصحراوي لبحث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى يمكن تنفيذها بتلك القري وتتوافق مع طبيعة كل قرية وخبرات السكان، لتدر دخلاً لتلك الأسر.

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين من نقص مياه الشرب بقرية كحك، أفاد مسئول شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تركيب خط قطر 400 مم لتغذية القرية بشكل مؤقت وتم التشغيل التجريبي للخط، كما سيتم إنشاء خزان بطاقة 7 آلاف متر مكعب كحل جذري لمشكلة نقص المياه بالقرية.

ورداً على شكوى أحد المواطنين من عدم توافر أطباء بالوحدة الصحية بقرية منشأة قارون، أفاد المحافظ أن هناك نقص فى أعداد الأطباء وأطقم التمريض على مستوي الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك فإن مستوي الخدمات الصحية فى تحسن مستمر، ووجه المحافظ مسئولى الصحة بالمرور على الوحدة الصحية بالقرية سالفة الذكر لوضع حلول جذرية لكافة مشكلاتها، ورداً علي الشكوي المتعلقة بعدم وجود رقابة على المكاتب التموينية والمخابز بمعظم قري يوسف الصديق، وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المكاتب والمخابز لضبط منظومة العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب المحافظ المواطنين بالتعامل الإيجابي فى مشكلة التموين والإبلاغ الفوري عن أي مخبز أو مكتب تموينى مخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، ومن جهته طالب وكيل وزارة التموين، المواطنين بالاحتفاظ ببطاقتهم التموينية وعدم تركها لدي أصحاب المخابز، مؤكداً أن أي بطاقة يتم ضبطها سيتم حرمان صاحبها من حصته التموينية المقررة.

كما استمع المحافظ لشكوي أحد المواطنين الذي يتضرر من مكتب الشئون الاجتماعية بقرية قوتة ويطالب بمراجعة كشوف المستحقين لمعاش تكافل وكرامة لمنح معاشات لغير المستحقين، ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة تعمل لمدة أسبوع كامل بمركز يوسف الصديق وقرية قوتة، لدراسة كافة الحالات التي تصرف معاش تكافل وكرامة ومنح المعاش للمستحقين فقط.

أما فيما يتعلق بمقترح أحد المواطنين بشأن عمل بوابات تحكم على كافة الأبحر لضمان وصول مياه الري للنهايات، أشار محافظ الفيوم، أنه يجري الآن تبطين كافة الترع لمنع تسرب المياه، وكذلك تعميق وتوسعة مدخل بحر يوسف، فضلاً عن تطبيق نظام الري الحديث والحد من الممارسات الزراعية الخاطئة ومراجعة مديرية الزراعة فى اختيار نوعية المحاصيل التى تتناسب مع كل منطقة زراعية، وذلك لتوفير مياه الري التي تفي لري الأراضي الزراعية خاصة فى النهايات.

وكشف "الأنصاري" عن تفعيل مبادرة نظام الري الحديث بالفيوم، والتي كانت تقوم على منح المزارعين التمويل اللازم من وزارة الري بدون فائدة لمدة عامين، حيث تم مخاطبة السيد وزير الموارد المائية والري لمد تلك الفترة من 2 إلى 5 سنوات للتخفيف على المزارعين، وبالفعل وافق السيد الوزير.

وأضاف أن المحافظة تعمل جاهدة لاستغلال المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بشكل متكامل، لافتاً أنه تم تجهيز عدد 60 قطعة أرض وهي جاهزة الآن للاستثمار الصناعي، مشيراً أن خطة الدولة الآن هي التوجه نحو المشروعات التكاملية التى تسمح بمشاركة مجموعات شبابية في إنشاء المشروعات الانتاجية التى توفر فرص العمل الحقيقية لهم، لافتاً أن مبادرة "مشروعك" وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج "فرصة" كان لهم دور بارز في تمويل العديد من المشروعات اليدوية والحرفية وكذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومن جانبها، استعرضت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية لشئون الموازنة تطبيق نموذج الموازنة التشاركية لأول مرة بمحافظة الفيوم، والتى تقوم على رصد احتياجات المواطن بشكل فعلي ووضع رؤية المواطن محل الاعتبار حال الاعداد لوضع الخطط من خلال جلسات الحوار المجتمعي والعمل التشاركي مما يسهم فى رفع معدلات التنمية، لافتةً إلى أن قرى مركز يوسف الصديق ستشهد عقد لقاءات وجلسات حوار مجتمعي موسعة مع كافة الأطياف والشخصيات المؤثرة ليكون المواطن شريكاً أساسياً فى وضع خطة الموازنة من خلال التدخلات المجتمعية البناءة ببرنامج "موازنة المواطن".