عاجل.. البرلمان يفض دور الانعقاد السادس بالفصل التشريعي الأول 

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، وذلك خلال الجلسة البرلمانية اليوم، التي شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.

وقال "عبدالعال" الذي وجه التهنئة إلى الدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية، لاتمامها العملية الانتخابية بمراحلها، وانتخاب مجلس نواب 2020، كما وجه التهنئة إلى أعضاء النواب الفائزين بمقاعد برلمان 2020.

وأكد "عبدالعال"، أنه إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 274 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.

وصوت النواب الحاضرين على فض دور الانعقاد، واختتم رئيس مجلس النواب كلمته فى الجلسة الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الأول بـ"ترفع الجلسة"