الامتحانات تنطلق 23 يناير.. الخريطة الزمنية للتيرم الأول بالجامعات

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، الشهر المقبل، لجميع الفرق الدراسية، سواء كانت سنوات النقل أو السنوات النهائية، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، قبل انطلاق العام الدراسي الجاري.

وتستعرض "الوطن"، في النقاط التالية، الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021:

- بدأت الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020.

- تستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا.

- تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم الخميس 21/1/2021.

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول السبت 23/1/2021.

- تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 4/2/2021.

- لكل كل طبيعة في الدراسة والامتحانات تختلف عن غيرها.

- تبدأ أجازة نصف العام الدراسي من السبت 6/2/2021

- تنتهي أجازة نصف العام الدراسي الأول يوم الخميس 18/2/2021.

رئيس جامعة المنيا: يجرى العمل علي قدم وساق للاستعداد لامتحانات التيرم الاول

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول المقرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي 2020-2021، مؤكداً أنه يجرى العمل على قدم وساق للإستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات، مؤكداً أنها ستجرى حضوريا لجميع الفرق، مشددا على أنه سيتم التشديد على جميع عمداء الكليات بضرورة مراعاة الخطة الزمنية لجداول الامتحانات مع تحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، التي تتمثل في التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية وأماكن الامتحانات، وكذلك توزيع المعقمات والمطهرات التي يمكن ان يتم إستخدامها شخصيا، فضلاً عن الاهتمام والتشديد على ضرورة عدم السماح لأي شخص الدخول إلى الجامعة دون ارتداء كمامة.

وتابع، رئيس جامعة حلوان، أنه تم التشديد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم و كذلك الدوريات الأمنية لضبط المخالفين لقرارات تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا المستجد كوفيد 19"، مؤكداً ان من يخالف تطبيق الاجراءات الاحترازية يتم إحالته للشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم تجاهه من قرارات وفقاً للقانون.