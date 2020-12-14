الجامعات الخاصة: امتحانات التيرم الأول "أون لاين" حال تعليق الدراسة

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى لـ" الجامعات الخاصة "، أن هناك متابعة لحظية من قبل المجلس للإجراءت الاحترازية المتبعة بشأن مجابهة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتطبيقها، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب والمجتمع الأكاديمي كاملاً من الإصابة بالفيروس.

وأوضح "الغر"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجلس شدد على الجامعات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحاً أن المجلس الأعلى يسوق بشدة لموضوع التعليم الهجين، طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء، وكذلك التوسع من الامتحانات الإلكترونية، وتطبيق نظام الامتحانات "أون لاين" في حال حدوث أي مستجدات تتعلق بكورونا المستجد "كوفيد 19"، كتعليق الدراسة على سبيل المثال.

الأعلى للجامعات الخاصة: الاختبارات الإلكترونية تستلزم حضور الطلاب

وتابع أن هناك فرقا بين الاختبارات الإلكترونية والاختبارات "أون لاين"، موضحا أن "الإلكترونية" مطبقة فعلاً، ولكنها تستلزم حضور الطلاب بالكليات والجامعات، أما الاختبارات "أون لاين"، فهي لا تستلزم حضور الطلاب إلى الجامعة، ويمكن للطالب الدخول إلى الامتحان من المنزل، مشيراً إلى أن الجامعات الخاصة مؤهلة غالبيتها لتطبيق الاختبارات الأون لاين نظراً لإمكانياتها وكذلك قلة أعداد الطلاب الملتحقين بها بخلاف الجامعات الحكومية.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه يجرى حالياً عمليات التطهير اليومية بكل الجامعات والفصول الدراسية، قبل وبعد دخول الطلاب إلى الجامعة، فضلاً عن التشديد على عدم دخول أي شخص للجامعة دون ارتداء كمامة، وكذلك قياس درجة الحرارة لكل شخص قبل الدخول إلى الجامعة ومنع الدخول لمن تزيد درجة حراراتهم على 37.5.

وأشار "الغر" إلى أن الجامعات مستعدة لجميع الظروف، لافتا إلى أنه الطلاب عامة جزء من المجتمع المصري، مشيراً إلى أن الجامعات تعتبر عينة من السكان في مصر وتنطبق عليهم نفس النسبة فيما يتعلق بالإصابات.