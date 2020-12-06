أخبار التعليم.. عزل المشتبه بهم وتعقيم لجان التيرم الأول لمواجهة كورونا

زيادة حالات كورونا وعدم استقرار حالة الجو أزمات تؤرق أولياء الأمور والطلاب وهو ما يجعل شريحة كبيرة منهم تتابع الأخبار على مدار الساعة، لمعرفة أحدث القرارات التي تصدر بشكل دوري منها ما هو متعلق بامتحانات الثانوية العامة وتعامل المدارس والجامعات مع جائحة كوفيد 19.

وتستعرض "الوطن"، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز التصريحات والقرارات التي تم اتخاذها على مدار اليوم، كالتالي:

ضوابط مشددة للجامعات استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول "التيرم الأول" في موعدها المحدد وفقا لخريطة الجدول الدراسي للفصل الأول، موضحين أنها ستكون متماشية مع الإجراءات الاحترزاية المشددة التي تطبقها الجامعات لمواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرين إلى أنه سيتم التوجيه للكليات المختلفة بتحديد يوم اختبار لكل فرقة دراسية على حدة، فضلاً عن وضع إجراءات مشددة للتعقيم والتطهير الشامل للمنشآت الجامعية قبل وبعد الامتحانات.

"التعليم": الامتحانات في مواعيدها وسنعزل الطالب المصاب بكورونا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، وضع الرتوش النهائية استعدادا لإجراء امتحانات الترم الأول، والمنتظر أن تبدأ فى 23 يناير المقبل، فى ظل جائحة كورونا، من حيث تجهيز اللجان الامتحانية وتعقيمها وتوفير أدوات التعقيم والتطهير والكمامات الطبية داخل اللجان، إضافة إلى توفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب، ومراقبي الامتحانات قبل السماح لهم بدخول اللجان.

رئيس جامعة حلوان يوضح إجراءات العزل حال رصد حالات اشتباه بكورونا

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الجامعة وغيرها من الجامعات تجري دوريا تعقيم وتطهير للمنشآت التعليمية الموجودة بها، وكذلك المدن الجامعية، فضلاً عن التعامل الفوري والسريع مع أي حالات اشتباه وفقا للإجراءات الموضوعة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم تطبيقها حال وجود أي حالات اشتباه بفيروس كورونا بين منتسبي الجامعة سواء كان من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين.

"التعليم": امتحانات النقل 23 يناير.. وتعقيم اللجان لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2020/2021، 23 يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية الموضوعة سلفا قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قرار بتأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا، كما أن الوزارة ستعمل على توفير كل سبل الراحة للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات.

اختصاصات اللجان النوعية للاتحادت الطلابية بالجامعات

تبدأ الخميس المقبل، أعمال الماراثون الانتخابي للاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والخاصة، وسط استعدادات مكثفة من قبل إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة لتنفيذها وفقاً للإجراءات الاحترازية المشددة وذلك من أجل مجابهة مرض كورونا فيروس "كوفيد 19".

الجامعات: رفع 90% من المقررات الدراسية على المنصات التعليمية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أنه تم رفع غالبية المناهج الدراسية على المنصات الإلكترونية بنسبة تتجاوز الـ90%، مؤكدين أن هناك العديد من الكليات المختلفة مستعدة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمجابهة كورونا المستجد "كوفيد 19".