سقوط أمطار خفيفة على مرسى مطروح والساحل الشمالي

شهدت، منذ قليل، مدينة مرسى مطروح أمطارا خفيفة فى مختلف أنحاء المدينة، والساحل الشمالى الغربى لمصر من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا على الحدود الغربية للبلاد، مرورا بمدن العلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة، والنجيلة وسيدى براني.

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، في المدارس والمعاهد الأزهرية لجميع الطلاب والمدرسين والعاملين في الحقل التعليمي.

كما قرر "شعيب" تعطيل العمل للسيدات اللاتي لديهن أطفال في سن الحضانة، باستثناء الصف الأول الثانوي لوجود امتحان تجريبي غدا، نظرا لسوء الأحوال الجوية حرصا على سلامة جميع الطلاب.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم، والساعات المقبلة.