قريب من مسار العائلة المقدسة.. 10 معلومات عن محور سمالوط بالمنيا

يُعد "محور سمالوط الحر"، أحد أكبر مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل في محافظة المنيا، ليسهم في تنمية محافظات الصعيد.

تنشر "الوطن" أهم 10 معلومات عن المحور، الذي تفقده الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لمتابعة اللمسات النهائية لتشغيل المحور، والانتهاء من أعمال الأمن والسلامة وبوابات السيطرة الأمنية.

1- يقع محور سمالوط على بعد 28 كيلومتراً من شمال مدينة المنيا.

2- يبلغ طول المحور 24 كيلومتراً، وعرضه 21 متراً، بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل 47 عملاً صناعياً، تتضمن 30 كوبري و17 نفقاً.

3- تبلغ إجمالي تكلفة المشروع مليار و872 مليون جنيه.

4- يُعتبر محور سمالوط أحد المحاور التنموية، حيث يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي، شمال مدينة سمالوط، والطريق الصحراوي غرباً، عابراً نهر النيل.

5- يربط مناطق الاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية في غرب المنيا.

6- يساهم في التنمية الصناعية شرق نهر النيل، من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت.

7- يسهم في التنمية السياحية، نظراً لقربه من المزارات الدينية، وأخصها دير السيدة العذراء، ومسار العائلة المقدسة شرق النيل.

8- ينهي معاناة الأهالي الذين يعتمدون علي المعديات النيلية كوسيلة نقل.

9- هو الكوبري الرابع الذي يربط بين شرق وغرب نهر النيل بمحافظة المنيا الممتدة بطول 150 كيلومتراً.

10- يخدم المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية.

يُشار إلى أنه قبل عام 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كيلومتر، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لهذه المسافة كي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب والعكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، حتي وجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتراً، لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

ويبلغ عدد محاور النيل في محافظات الصعيد، التي تم التخطيط لإنشائها، 14 محوراً، بتكلفة 18.5 مليار جنيه، وهناك 4 محاور، هي "كلابشة، وقوص، وسمالوط، وعدلي منصور"، سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.