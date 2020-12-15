برلماني: أجندة مجلس النواب الجديد ستكون خيرا على الجميع

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن البرلمان المقبل، سيمثل كل الفئات المختلفة في المجتمع، سواء أطباء أو مهندسين أو نواب، ومع التطور الذي يحدث على أرض الواقع، سيكون المجلس الجديد متفوق وخير على الجميع.

وأضاف "الأشموني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أن نسبة تمثيل الشباب في المجلس الجديد مرتفعة للغاية، "احنا كنواب لمستقبل وطن عارفين إيه اللي داير في البلد وإيه الصالح العام"، والأجندة التشريعية لمجلس النواب ستكون خير على الجميع.

ولفت إلى أن زيادة أعداد الأعضاء الممثلين عن الأحزاب كان مطلب جماهيري، والرئيس السيسي أصر على ذلك، وكل الأحزاب مشاركة في المجلس، وهذا شيء جيد للغاية للأحزاب والشباب، والتعددية ستؤدي لتقديم أفضل ما يقدم للمواطنين الفترة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بانتخابات المرحلة الثانية والأخيرة، والتي حصد خلالها حزب مستقبل وطن مقاعد الأغلبية بحصوله على 315 مقعدا، ليلحق به المستقلون بـ93 مقعدا، الذين نافسوا المرشحين الحزبين بشكل شرس على كل المقاعد بالدوائر الانتخابية، فيما خسر 200 نائب حالي الانتخابات، في مقابل احتفاظ 176 نائبا بمقاعدهم النيابية، فيما تم تأجيل حسم مقعد دائرة دير مواس بالمنيا لأجل غير مسمى.

وعن أبرز الفائزين بجولة الإعادة جاء أبرزهم النائب عمرو السنباطي بدائرة مدينة نصر، وأحمد الشرقاوي بدائرة المنصورة، وضياء الدين دواود بدمياط ومحمد عبدالعليم داود بكفر الشيخ، وعلي عبدالونيس في البساتين، فيما ضمت قائمة أبرز الخاسرين النائب أحمد طنطاوي، والنائب أكمل قرطام، والنائب إلهامي عجينة، والمرشحة سمر فرج فودة في مصر الجديدة.

وطبقا لنتيجة الانتخابات، جاءت حصة الأحزاب والمستقلين بمقاعد المجلس الجديد الـ568، وذلك قبل تعيينات رئيس الجمهورية، حيث تصدر حزب مستقبل وطن النتائج بحصده 315 مقعدا، ليلحق به المستقلون بـ93 مقعدا، الذين نافسوا المرشحين الحزبين بشكل شرس على كل المقاعد بالدوائر الانتخابية.

وطبقا للنتائج سيكون حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بحصوله على أكثر من 50% من مقاعد مجلس النواب الجديد، وذلك بعد فوز 315 مرشحا منتميا له بالسباق الانتخابي، بينما حل المستقلون بالمركز الثاني بـ93 مقعدا، بينما جاء بالمركز الأخير حزبا العدل وإرادة جيل.