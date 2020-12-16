التعليم: اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا لأولى ثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيستكمل اليوم الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي بامتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، على أن تبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحًا على مدار 12 ساعة حتى الساعة 9 مساء.

وكانت الاختبارات التدريبية التي أعلنت عن عقدها وزارة التربية والتعليم بدأت أمس الثلاثاء، بكلا من امتحاني اللغة العربية والأحياء، وأدى طلاب الصف الأول الثانوي اختبارات المادتين من المدرسة والمنزل.

"التعليم": امتحان اللغة العربية مدته ساعتان ونصف

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى المقرر عقده اليوم مدته إجابته المتاحة للطالب ساعتان ونصف، أما مادة الجغرافيا فتستمر لمدة ساعة ونصف الساعة، ويُمكن للطالب أداء الاختبارات على مدار اليوم دون التقيد بوقت محدد يتنظم خلاله جميع الطلاب.

وأشارت "التعليم" أنه يُمكن للطالب أداء الاختبارات سواء من داخل المدرسة أو من المنزل، حيث إن الاختبارات ليست محددة بمكان معين، وأنها بدون درجات، وأن الغرض منها هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقي قبل الاختبارات النهائية، ومن أجل أيضًا كلا من منصة الامتحانات والشبكات والبنية التحتية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، إن الغش أو محاولة أي طالب الاعتماد على آخرين أثناء حل الاختبارات التجريبية لن يفيده إطلاقًا، بالعكس سيضره، لأنه سيفقد فرصة التعرف على مستواه خلال الفترة الحالية، وأن الامتحانات النهائية ستكون داخل بها مراقبة ولن يتم السماح بالغش نهائيًا، وناشدت "التعليم" الطلاب بالتعامل بجدية مع تلك الاختبارات والاستفادة منها من أجل التعرف على شكل الأسئلة في نظام التقييم الجديد.

ومن الجدير بالذكر، تداول عدد من الطلاب أسئلة وإجابات كلا من امتحاني اللغة العربية والأحياء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على الرغم من إنها اختبارات تجريبية وليست لها درجات ويُمكن أدائها من أي مكان، وأنها أيضًا بنظام الكتاب المفتوح "open book".