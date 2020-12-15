برلماني: يجب تواجد كوادر شبابية ونسائية وذوي خبرات بانتخابات المحليات

قال أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، إن القائمة الوطنية من أجل مصر التي خاضت انتخابات مجلس النواب 2021، مكونة من 12 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى 11 آخرين متمثلين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحًا أن برلمان 2015، له دورًا جليلًا في العمل على حل أزمة البطالة، وصياغة قوانين كالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وأضاف "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم"، على شاشة "extra news"، أنه لا بد من وجود كوادر في انتخابات المجالس المحلية، ممثلة في الشباب والسيدات وكبار السن من أصحاب الخبرات، موضحًا أن من الأولويات لدى تنسيقية شباب الأحزاب، هو قانون المحليات وعمل حوار مجتمعي مثل ما فعل مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تضمن تنسيقية شباب الأحزاب أكثر من حزب سيسهل عملية إجراء حوار مجتمعي مع الشارع المصري، من أجل الوقوف على قانون ناجح للمحليات، يوفر الخدمات للمواطن المصري، ويطور من المستشفيات، ويُشجع عددًا من النماذج الشبابية، خوض التجربة مع تنسيقية شباب الأحزاب، حيث إن هذا الأمر يُعطي الأمل للشباب.

وعلى مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2015، وانتهت اليوم، في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير، وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، أربع اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.