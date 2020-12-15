كهرباء القاهرة: مدينة الإنتاج الإعلامي لها محطة توليد خاصة بها

كشف مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مدينة الإنتاج الإعلامي، لها محطة توليد كهرباء ومحولات خاصة بها، هي التي تغذي منشآت المدينة والقنوات التابعة لها بالكهرباء.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن المدينة لا تتحصل على تغذية للتيار من الشركة، مشيرا إلى أنه حال حدوث مشكلة انقطاع للتيار بالمدينة، فإن القنوات تتوقف عن البث لبعض دقائق، لحين تشغيل مولدات كهربائية احتياطية، طبقا للخطط التى تضعها المدينة لمواجهة هذه الانقطاعات.

وأوضح أنه حدث انقطاع من قبل بشهر أغسطس 2017، بسبب حدوث قطع كامل فى محطة الكهرباء المغذية للدوائر الكهربائية للمدينة والنايل سات وفندق المدينة، ما أدى لتأخر البث لدقائق، حتى تم إصلاح العطل وعودة التيار إلى طبيعته بشكل كامل.

يشار إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي انقطع عنها التيار الكهربائي قبل قليل.