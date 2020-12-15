باحثة سياسية: مجلس الشيوخ يضم قامات كبيرة في مختلف المجالات

قالت غادة جابر، باحثة في العلوم السياسية بجامعة السويس، إن الشعب المصري، سعيد بما حدث في مصر خلال الفترة الأخيرة، وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بمراحلها المختلفة رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أن الانتخابات كانت مظهر حضاري شارك فيه جميع طوائف الشعب المصري.

وأضافت "جابر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم"، على شاشة "extra news"، أن مجلس النواب الجديد 2021، يُمثله أكثر من 13 حزب، فضلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجانب المستقلين، وهذا ما يؤكد أن البرلمان الجديد متنوع، ويمثلة جميع طوائف الشعب.

وأشارت الباحثة في العلوم السياسية بجامعة السويس، إلى أنه سيكون هناك إقبال سياسي بالنسبة للعمل العام في جميع المراحل العمرية من الشباب والسيدات، موضحة أن مجلس الشيوخ له تمثيل فعال، وسيكون له أدوار مهمة للغاية مثل التكاتف مع مجلس النواب في مراجعة القوانين، بشكل علمي وقانوني خاصة المعاهدات الدولية، كونه يّضم عددًا من القامات العلمية الكبيرة وأيضًا في مختلف المجالات.

وأكدت جابر، أنه باجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، يؤكد سعي الدولة الدؤوب في العمل على الصالح العام، كما أن البرلمان يدعم الحياة الحزبية في مصر بالمشاركة السياسية والنيابية بها .

وعلى مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2015، وانتهت اليوم، في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير، وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، أربع اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.