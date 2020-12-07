وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة والصحة المهنية بقنا

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ملتقى السلامة والصحة المهنية، صباح اليوم الاثنين، بمصنع سكر قوص جنوب المحافظة بمشاركة عدد كبير من العاملين بأقسام المصنع.

وناقش وزير القوى العاملة، التشريعات والقوانين الخاصة بالسلامة المهنية، وأنظمة الأمن الصناعي والإنذار خلال الطوارئ والأزمات، كما شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة، حرصاً على سلامة العاملين، وتأمين قدرة المؤسسات على مواصلة العمل والإنتاج، مع الحرص على تقديم جميع سبل الدعم للعاملين خلال العمل.

وأشار "سعفان" إلى أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع، بالتعاون مع الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن جائحة كورونا كانت أكبر دافع للمؤسسات للاهتمام بسبل السلامة والصحة المهنية، ليس على سبيل المنشآت الصناعية، بل على مستوى المنازل والعقارات، لأن الوقاية دوماً خير من العلاج، ولا بد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة، لكل عامل برعاية النقابات والمؤسسات، ولا بد أن يصبح العامل المصري سفيراً لإجراءات السلامة في المجتمع، انطلاقاً من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، لدعم جهود الدولة الجبارة في مواجهة تلك الجائحة.

ووقع وزير القوى العاملة مع جامعة جنوب الوادي بقنا بروتوكول تعاون في مجال تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر، وذلك بمركز التدريب المهني بمدينة قفط.

وأكد "سعفان" أن التعاون مع الجامعات يُعد ركيزة أساسية في مجال التدريب وإكساب الخبرات المهارية للعامل المصري، داخل مراكز التدريب المهارية، منوهاً بضرورة تلبية احتياجات سوق العمل المصرية، خاصة للمصانع الجديدة بالمدن الصناعية العملاقة التي أقامتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشار الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي إلى أن الجامعة جاهزة لتقديم جميع سبل التدريب والمهارات عبر كوكبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات العملية والنظرية، بهدف تأهيل الشاب المصري بمراكز التدريب لسوق العمل المحلي والعالمي، طبقاً لأحدث النظريات.