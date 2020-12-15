وزير التعليم: من يحدد المناهج والكتاب الوزارة "مش الناس في البيوت"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لن يتم تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي الحالي، ونفى حدوث تسريب لامتحان الصف الأولى الثانوي، فهذا الخبر كان هدفه الإثارة، والوزارة طرحت الامتحان على موقعها، ليجيبه الطالب في البيت، من أجل تعريفه بهذه الطريقة الجديدة للامتحانات.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذه الطريقة الخاصة بالامتحان، تجعل الطالب يعتمد على نفسه، والطلاب استجابوا، والغالبية العظمى منهم مستواهم عال.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القنوات المعادية تعلق على التعليم في مصر، وهذا أكبر دليل على أن مصر تسير في طريق جيد.

وتابع: "الناس لما متكنش عارفة تخش تقول مش شغالة، سيدة قالت لي بنك المعرفة فاضي طلعت التليفون من جيبي ورتهولها بيشتغل ازاي، وعدد المشاهدات فاق الـ500 مليون، وهناك قناتين تليفزيونيتين بجانب منصة ذاكر، التي تأسست في مارس، وحققت 240 مليون مشاهدة من مارس إلى نوفمبر".

ولفت الوزير إلى وجود منصة ثانوي، التي سجلت أكثر من 400 مليون مشاهدة، ومكتبة حصص التي سجل عليها، ولدى الوزارة فرق تتابع كل ما يتم كتابته للاستفادة، وهناك 23 مليون طالب، وأولياء الأمور ليسوا أقل من 40 مليون، وكل فصل به جروب من أولياء الأمور، ويصعب السيطرة على جروبات أولياء الأمور، وهناك منصة شكاوى نراجعها باستمرار.

وواصل: "ندي العيش لخبازه، فيه حاجات منفتيش فيها، والوزارة فيها خبراء في المناهج مبقولهمش حطلي سؤالين على مزاجي، المنهج تقرره الوزارة، وليس استفتاء شعبي، وكذلك مواعيد الامتحانات، وهذا القرار المعروف في العالم، ليس من ضمن الحريات المباحة، الفتوى في الزراعة والصناعة والوزارة بتحدد الكتاب والمنهج مش من رأي الناس في البيوت، فهناك جهات مسئولة مثل مجلس التعليم قبل الجامعي، وهناك جهات استشارية، وهناك جهات سيادية ونحن دولة مؤسسات".