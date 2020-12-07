طارق شوقي: مصر تقدمت 40 مركزا في التصنيف العالمي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر خلال آخر 3 سنوات تقدمت أكثر من 40 مركز عالميا، وصُنفت من ضمن أفضل 3 دول فى العالم في حسن التعامل مع جائحة فيروس كورونا تعليميا، والمؤسسات الدولية دعت جميع الدول لأن تحذو حذو مصر.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الإثنين، أنه في الفترة منذ فبراير عام 2019 إلى نوفمبر 2020 وصل عدد المشاهدات على منصة التعلم الثانوي إلى 340 مليون مشاهدة، وعدد المشاهدات في منصة التعلم الأخرى الخاصة بكل المراحل وصلت إلى 254 مليونا، لأن ثقافة البحث عن المعلومة بدأت فعلا في الترسخ لدى المواطنين، لافتا إلى أنه بعض الأصوات تعترض وتحارب، ولكن أرقام المشاهدات ليست صغيرة، والقنوات التعليمية أصبح عليها إقبال هائل.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن التغيير المهم هو أن الطالب أصبح يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تعلمه و"مبقاش سلبي"، وفيروس كورونا جعل الجميع يبذلون مجهودا، والعام الماضي شهد تقديم 15 مليون بحث من الطلاب.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق القناة الثانية من مجموعة قنوات "مدرستنا" التعليمية، التي تقدم برامج تعليمية بإشراف من الوزارة، لطلاب المرحلة الثانوية ومراحل التعليم الجديد 2.0 (الصف الأول حتى الثالث الابتدائي).

وتقدم قناة "مدرستنا 2"، عبر التردد 12206، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز 27500، محتوى تعليمي للمرحلة الثانوية، يشرح كيفية فهم نواتج التعلم من خلال استخدام منصات ﺑﻨﻚ المعرفة المصري المختلفة وكذلك للتعرف على أنماط الأسئلة الجديدة، بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب في نظام التعليم الجديد 2.0 (من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي) كي يتمكنوا من توجيه أبنائهم في المنزل.

وتستهدف القناة طلاب المرحلة الثانوية، لذلك تختلف فلسفة البرامج المقدمة لتخاطب احتياجات هذه الفئة العمرية والتي تختلف بطبيعة الحال عما يتم تقديمه على القناة الأولي من مجموعة مدرستنا من حصص مباشرة.