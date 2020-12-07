طارق شوقي: 10 مصادر جديدة للتعلم.. ودول طلبت خبرتنا في "أون لاين"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذا العام الدراسي سيشهد تقديم 10 مصادر للتعلم، لم يكن موجودا منها العام الماضي سوى اثنين فقط، مؤكدا أن الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ ذلك.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الإثنين، أن الوزارة أطلقت اليوم قناة "مدرستنا 2"، وهي تستهدف شريحتين، الأولى هي المرحلة الثانوية من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، والفئة الثانية هي أولياء أمور الأطفال من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي، وهي فلسفة جديدة تناسب طريقة التعليم الجديدة، لكي يلعب أولياء الأمور دور المعلم في المنزل.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه القناة لا تقدم دروسا مباشرة، ولكن تعلم طلاب الثانوية كيف يتآلفون مع شكل الامتحانات الجديدة، معربا عن سعادته بهذه الأدوات التعليمية، مشيرا إلى أنهم يسيرون "بالمسطرة" على الخطة التي أعلنت في عام 2018، وبسبب جائحة فيروس كورونا طورت الوزارة العديد من المنصات التي لم تكن موجودة، مثل منصة "ذاكر" وهي تحتوي مناهج من "كي جي1" حتى الثانوية العامة، كما أطلقت الوزارة بثا مباشرا على الإنترنت، وأتقنت مسألة الامتحانات الإلكترونية، وهذا أسرع التطوير التكنولوجي.

ولفت إلى أن المنصات التعليمية الموجودة في مصر غير موجودة في الدول الأخرى، والدول الأفريقية تطلب مساعدة مصر في هذا المجال، موضحا أن المنصات الإلكترونية هي: 3 قنوات تعليمية، وهذا إنجاز رهيب، ومنصة إدارة تعلم للتعليم الثانوي، ومكتبة "study" وهناك بث مباشر يومي من الوزارة، ومنذ ثلاثة أيام أطلقت الوزارة مكتبة "حصص" الإلكترونية، بالإضافة إلى منصة "إدمودو".