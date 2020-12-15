وزير التعليم: تصحيح نحو 6.5 مليون ورقة امتحان يوميا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان الصف الأول الثانوي اليوم هو تجربة بعد استلامهم التابلت منذ شهرين وهذا شيء تقليدي وبروفة من أجل تطوير الشبكات التي يتم تحميل الامتحانات عليها ويتم تهيئة الطلاب على الامتحان الجديد والامتحان متاح حتى الساعة التاسعة مساء.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذه تجربة جديدة تطبقها وزارة التربية والتعليم وشيء جديد في مصر ولا يوجد مراقبة على الطلاب أو درجات ويتم عرض أسئلة في مادتين في اليوم والامتحان يغلق بعد ساعة ونصف من بدء الامتحان ومتاح الامتحان في المدرسة أيضا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأماكن وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هناك إقبالا من جانب الطلاب ويوجد مئات الآلاف يمتحنون رغم أن الأمر اختياري وتجربة وتم تسجيل دخول مليون و600 ألف امتحان، وسيتم تصحيح نحو 6 ونص مليون ورقة امتحان يوميا.

وبيّن أن الطلاب الدارسين في المرحلة الثانوية الآن لن يتم تطبيق عليهم نظام الثانوية العامة الـ 3 مراحل لذا فهم يشغلون نفسهم بأمور لا تعود عليهم بالنفع ولا تخصهم، ونفى حدوث تسريب لامتحان الصف الأولى الثانوي فهذا الخبر كان هدفه الإثارة والوزارة طرحت الامتحان على موقعها ليحله الطالب في البيت من أجل التعريف بهذه الطريقة الجديدة للامتحانات.

وأضاف "شوقي" أن هذه الطريقة الخاصة بالامتحان ستمرن الطلاب ليعتمدوا على أنفسهم والطلاب استجابوا والغالبية العظمى منهم مستواها عالي وأولياء الأمور أرسلوا رجع صدى جيد ليشكروا الوزارة على التطورات الأخيرة في مجال التعليم.