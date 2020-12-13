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وزير التعليم يكشف تفاصيل الامتحان التدريبي لـ"أولى ثانوي": مفيش درجات

كتب:

محمود البدوي
11:44 م | الأحد 13 ديسمبر 2020
الدكتور طارق شوقي .. وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي .. وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، تفاصيل الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي، والمقرر عقده يوم 15 ديسمبر، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح شوقي، أن هذا الاختبار، ما هو الا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت، والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات، كما أن حدوث أي مشكلة لا يستدعي أي توتر، لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه لا يوجد درجات ولا داعي للخوف، لانه ليس امتحان بالمعنى السائد، وإنما "تدريب فقط"، لذلك سمحنا بدخول الامتحان من أي مكان "المدرسة أو المنزل"، وكذلك في أي وقت من 9 صباحا إلى 9 مساء، كما أن الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية، تأتي من الاعتماد على النفس، وعدم اللجوء إلى أي عمل جماعي.

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