ارتفاع أسعار الوقود والمياه في تركيا بعد العقوبات الأمريكية

أعلن اتحاد أصحاب العمل فى محطات إمداد الغاز والبنزين فى تركيا عن زيادة الأسعار بمقدار 21 قرشاً، ابتداءً من أمس، ما سينعكس بمقدار 17 قرشاً على المضخات، كما تم رفع سعر الديزل بمقدار 15 قرشاً. وسيرتفع سعر لتر البنزين المبيع بمتوسط 7.10 ليرة فى أنقرة، ليكون 7.27 ليرة. وسعر لتر البنزين من 7.09 ليرة إلى 7.26 ليرة فى إسطنبول، ومن 7.15 ليرة إلى 7.32 ليرة فى إزمير، فيما أعلنت بلدية إسطنبول التركية، أمس، عن تطبيق زيادة جديدة على أسعار المياه، بنسبة 6.84٪، اعتباراً من 1 يناير 2021، بحسب موقع «تى آر 724» التركى.

وتأتى زيادة أسعار البنزين والمياه فى تركيا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الأول، فرض عقوبات على رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية التركية لانخراطها فى تعاملات مهمة مع مؤسسة عسكرية روسية للحصول على منظومة صواريخ «إس 400» الروسية، وقال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى بيان، إن العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأمريكية لهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسئولين آخرين.

وأعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الحكومة سجلت عجزاً فى الميزانية بلغ 132.5 مليار ليرة تركية، نحو 19 مليار دولار، فى الفترة من يناير إلى نوفمبر، وأظهرت البيانات زيادة العجز بنسبة 42.1٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. من جانبها، رحبت الخارجية اليونانية بفرض العقوبات على تركيا، وقالت الخارجية اليونانية إن «اليونان بصفتها عضواً فى الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسئولين آخرين».