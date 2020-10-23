شعبة الذهب: موجة ارتفاع الأسعار ستستمر لمدة عام ونصف

قال وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إن سوق الذهب في مصر خلال الفترة الماضية شهد ارتفاعات وانخفاضات متوالية، في نفس اليوم، لأن هناك حساسية كبيرة في التعاملات بالبورصات العالمية بالإضافة لتأثير جائحة كورونا، والتصريحات المختلفة الخاصة بالانتخابات الأمريكية، متوقعا أن يستمر ارتفاع الذهب لمدة سنة ونصف.

وأضاف "أمين" في مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن الأسعار تتأثر أيضا بشأن إعلان حزم التحفيز التي أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، عن ضخها في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن تصريح واحد يكفي بأن يخفض أسعار الذهب، أو يرفع الأسعار.

ولفت رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، أن الدولار إذا ارتفع مقابل العملات الأجنبية تنخفض أسعار الذهب، وإذا انخفضت أسعار الدولار ترتفع أسعار الذهب، مشددا في نفس الوقت على أن المشكلة الكبرى هي فيروس كورونا، والذي أصاب الأسواق العالمية، وطالما لم يصل العالم لعلاج لفيروس كورونا، فإن ارتفاعات أسعار الذهب ستظل متوالية حتى لو انخفضت في الوقت الحالي، وقد يكون بعض صناديق الاستثمار باعت كميات من الذهب الذي اشترته لجني الأرباح، وهذا أدى إلى الانخفاض، ولكن السبب الأساسي ما زال موجودا إن لم يُعالج، وسيكون هناك ارتفاعات متوالية.

وتوقع ارتفاع سعر الذهب في الفترة المقبلة، لأنه حتى إذا تم تطوير المصل، فإن هذا يستغرق وقتا لمدة 6 أشهر لتطعيم الناس، ثم تبدأ الاقتصاديات في التعافي، وهذا يستغرق حوالي سنة أخرى، أي أن هناك حوالي سنة ونصف من الارتفاع في أسعار الذهب.