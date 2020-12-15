نائب: التعددية الحزبية ببرلمان 2021 ترضي الشارع السياسي

أوضح تامرعبدالقادر، عضو مجلس النواب، أنه قبل انتخابات مجلس الشيوخ كان هناك هجوم وصخب غير عادي من الشارع المصري على الحياة السياسية وعلى حزب مستقبل وطن، وبعد نجاح فكرة القائمة انضمت الكثير من الأحزاب والائتلافات في انتخابات مجلس الشيوخ، سبب ذلك تعددية حزبية و تلاشى هذا الهجوم.

وأضاف "عبدالقادر" خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على شاشة "extra news"، "التعدية الحزبية لها دروس كثيرة يجب الاستفادة منها، ونماذج مختلفة في العالم كله، أثبت أن التعددية الحزبية في الحياة السياسية ناجحة جدا، وضم العديد من الأطياف السياسية داخل قائمة وطنية واحدة في انتخابات تحدث في مصر بعد سنتين، أراه نجاحا كبيرا جدا ونهضة للحياة السياسية، قائمة تضم ما يقرب من 12 حزبا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتمثيل كبير للمرأة للمرة الأولى وكذلك الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذا ممثل في البرلمان القادم.

وأشار إلى أنه يشغل منصب نائب عن محافظة الوداي الجديد، التي تمثل 46% من مساحة مصر، ولأن المسافات كبيرة ما بين كل مركز والآخر بالمحافظة، فحرص على وجود مكتب عمل ومندوب له بكل قرية من قرى المحافظة، تضم الكثير من الموظفين، المسئول كل منهم عن مجموعة من القطاعات، فالبعض مسؤول عن ملف الصحة، وآخر عن ملف التعليم.

وتابع عضو مجلس النواب: "الوادي الجديد من المحافظات الفقيرة نسبيا، والتي تعاني بشكل جديد على مستوى الصحة ونقص على المستوى البشري، وتقريبا ليس هناك أطباء، ومن يحتاج إلى عملية صغيرة، يجب أن يذهب لأقرب محافظة، التي تبعد عن الوادي الجديد مسافة لا تقل عن 700 كيلو متر، فنحن أمام معاناة، ولو الإسعاف بتنقل مريض، بيتوفى في الطريق قبل ما يوصل لأقرب محافظة".

واستطرد: "ولهذا خلال 5 سنوات الماضية، عملت على ملف الصحة بشكل جيد، وتمكننا من إنشاء مستشفى جديد بإمكانيات كبيرة، سيتم افتتاحها خلال 5 أو 6 أشهر من الآن، بالإضافة إلى إنشاء جامعة الوادي الجديد".