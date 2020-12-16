اليوم.. بدء الدعاية الانتخابية لاتحادات الطلاب.. تعرف على محظوراتها

تبدأ الجامعات الحكومية و الخاصة، اليوم، فحص الطعون المقدمة على المرشحين لـ"انتخابات الاتحادات الطلابية 2020 "، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية مساء اليوم، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية غدا الخميس ولمدة 3 أيام، بمختلف الكليات، وتنطلق الجولة الأولى للانتخابات الأحد المقبل من الساعة من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً، على أن يتم الفرز بعدها وإعلان نتائجها .

واتخذت الجامعات عددا من الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار مرض كورونا المستجد " كوفيد 19"، خاصة فترة الدعاية الانتخابية، التي تنطلق لمدة 3 أيام بمختلف الكليات.

وتستعرض "الوطن" في النقاط التالية أبرز المحظورات في الدعاية الانتخابية بالجامعات:

- استخدام الشعارات الدينية والطائفية في الدعاية الإنتخابية

- استخدام الشعارات السياسية والحزبية

- مخالفة الآداب العامة والتقاليد الجامعية

- حظر لصق أي أنواع للصور والدعاية على جدارن الكليات والجامعة والقاعات والمحاضرات

- عدم استخدام مكبرات الصوت في الطرقات والحرم الجامعي منعاً لتأثيرها على سير انتظام المحاضرات

- عدم استخدام أي صور أو بوسترات أو إرشادات مخالفة للأعراف والتقاليد الجامعية.

وأوضحت اللائحة الطلابية للاتحادات الطلابية، انه يتم إستبعاد كل مرشح يخالف جميع القرارات بشأن المحظورات في الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية.

** حالات سقوط أو سحب الثقة أو انتهاء العضوية للاتحادات الطلابية :

- تسقط عضوية مجلس الاتحاد أو اللجنة عن كل عضو يتخلف عن حضور الاجتماعات لمدة ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أو اللجنة .

- ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً يجوز لمجلس الاتحاد أن يوقع على أيعضو من أعضائه أو أعضاء اللجان الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية، أو التقاليد والقيم الجامعية، أو الإخلال بنظام مجلس الاتحاد أو لجانه أو الإضرار بمصالحه وذلك بعد سماع أقواله.

** الجزاءات:

ـ لفت النظر.

ـ وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران.

ـ إسقاط العضوية عن المنصب الذي يشغله.