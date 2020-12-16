صور.. تفاصيل محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة: بطاقة 90 ألف متر مكعب

بدأت محافظة البحر الأحمر، التشغيل التجريبى لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة، وذلك طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

تبلغ تكلفتها 875 مليون جنيه وتعمل محطة التشغيل للمعالجة الثلاثية بطاقة 90 ألف متر مكعب/يوم، وتشمل 12 حوضا، وتبلغ خطوط الطرد لمحطة المعالجة الثلاثية 16 كيلو مترا، تم توجيه خط منها للمزراعة الشجرية التى تبلغ قرابة 3 آلاف فدان سيتم زراعتهم من خلال مياه المعالجة الناتجة عن محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة.

المياه المعالجة التى سيتم استخراجها بعد عملية التنقية لها داخل محطة المعالجة مياه صالحة لزراعة الأشجار الخشبية وليست المثمرة، حيث سيتم استخراج 3 خطوط لتلك المياه من المحطة، الأول لزراعة أشحار داخل غابة شجرية بمساحة 3 آلاف فدان بالقرب من الدائرى الخارجى بالغردقة، والخط الثانى سيتم توجيه لزراعة الأشجار المحيطة بمطار الغردقة الدولى وزراعة كميات كبيرة من الأشجار هناك.

بينما الخط الثالث يتم بيع المياه للقطاع الخاص لاستخدامها فى زراعة الأشجار حول الفنادق وخاصة بمنطقة "الجونة"، وتضم تلك المحطة 12 حوض معالجة مياه صرف صحى حيث تصل إليها جميع مياه الصرف الخاصة بمدينة الغردقة من خلال محطات رفع الصرف الصحي.

نجح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، في بدء التشغيل التجريبي في المواعيد المحددة، لتحقيق حلم الأهالى، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتذليل العقبات التي كانت تواجه المشروع، إضافة إلى نجاحه في توفير الإمكانيات المادية لتشغيل المشروع.

ووجه "حنفي" بسرعة الانتهاء من تجارب التشغيل لتحقيق عينة السيب النهائى (المياه المعالجة) طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، كما كلف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير أسبوعي، موضحاً به التوقيتات الزمنية لنهو الأعمال.