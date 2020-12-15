فيديو.. مستشار الرئيس: مفيش لقاح هيدخل مصر إلا لما يكون فعال وآمن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ مصر تعاقدت مع المؤسسة العالمية للقاحات: "مفيش لقاح هيدخل مصر إلا لما نكون مطمنين علميا وفنيا وصحيا من فاعليته وأمانه".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك جدولا يتم بين مصر وروسيا لإمداد مصر باللقاحات فيما بعد، شارحا أنّ مصر شاركت في التجارب السريرية، وستشارك في تجارب أخرى مقبلة.

وتابع تاج الدين، أنّه جرى التوصل لـ70 بحثا طبيا وعلميا بين المؤسسات الطبية المختلفة والجامعية، مشددا على أنّ الآلة العلمية المصرية تعمل بشكل جيد، ومصر تسعى لإنتاج اللقاح ولدينا مؤسسات قادرة على المشاركة في الإنتاج ولكن يلزمها تأهيل قبل المشاركة.