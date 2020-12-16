عقوبتان على المطاعم المخالفة لإجراءات التشغيل.. تعرف عليهما

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن عقوبة المطاعم التى تخالف تعليمات وزارة السياحة والآثار بخصوص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، والتى حددتها الوزارة كشروط للتشغيل تبدأ بإيقاف المنشآة المخالفة 3 أيام، وحال تكرار المخالفة يتم إغلاقها تماما.

وأضاف لـ"الوطن"، أن اتباع التعليمات الاحترازية والوقائية يضمن توفير الحماية الكاملة للعاملين والزبائن فى آن واحد، موضحا أن وزارة السياحة والآثار، أصدرت خلال الأيام الماضية قرارات بإيقاف عدد من المنشآت السياحية لقيامها بمخالفة إجراءات التشغيل.

وأشار "وهبة"، إلى أنه منذ إعادة تشغيل المطاعم السياحية يونيو الماضى وحتى الآن، فإن الإيرادات المحققة تراجعت بنحو 75% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى، موضحا أن العديد من المطاعم العاملة حاليا أغلقت أبوابها لضعف الإقبال، وتابع "تلك المطاعم لم تبلغ وزارة السياحة أو الغرفة بقيامها بإغلاق أبوابها".

وأرجع أسباب تراجع إيرادات المطاعم السياحية إلى العديد من الأسباب، منها تحديد وزارة السياحة والآثار نسب استقبال المطاعم للزبائن بـ 50% من السعة الاستيعابية للمنشآة السياحية ما قلل من الإيرادات المحققة، فضلا عن حظر استخدام الشيشة فى المطاعم والتى أدت إلى عزوف المواطنين عن الذهاب للمطاعم، خاصة أن الشيشة أحد الوسائل الهامة لجذب الزبائن لتناول الطعام بالمطاعم السياحية، إضافة إلى مواعيد غلق المطاعم السياحية فى منتصف الليل جعل غالبية الزبائن يعزفون عن التوجه للمطاعم، خاصة أن 70% منهم يتوجهون للمطاعم خلال فترة الليل، نهاية بالموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى جعلت العديد من المواطنين يرفضون تناول الغذاء خارج البيت.

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قد شددت على جميع أعضائها بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطاعم السياحية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".