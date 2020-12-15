باحث اقتصادي: انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.3% إنجاز حقيقي

أكد محمد نجم، الباحث الاقتصادي، أن وصول معدل البطالة في مصر إلى 7.3%، يعد إنجازا كبيرا بكل المقاييس، وذلك يرجع لأن هذا الإنخفاض، يأتي رغم الكثير من العوامل والعراقيل والأزمات التي عانت منها مصر والمنطقة والعالم أجمع خلال العشر سنوات الأخيرة، ورغم ذلك استطاعت تخطيها لتصل إلى هذا المعدل.

وقال "نجم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة"، المذاع على شاشة "extra news"، إن المعدل البطالة في مصر قبل 10 سنوات، يؤكد أن ما حققته مصر خلال الفترة الحالية، رغم الأزمات والمشاكل السياسية والاقتصادية العالمية، وعلى مستوى المنطقة الإقليمية أيضا، يعد إنجازا على كل المقاييس العلمية، فالوصول إلى معدل بطالة 7.3%، في حين أن 2010، الذي كان فيه العالم اشد هدوء والمنطقة كانت أكثر استقرار كان معدل البطالة تقريبا 9%، فهذا انجاز كبير جدا، ومعدل لم يتحقق من عقود طويلة.

وأضاف "نجم"، "حجم وقيمة الإنجاز الذي تحقق، يجب أن نعلم ايضا أنه جاء، بعد أن وصل معدل البطالة في مصر إلى 13.5% خلال عام 2014، وهو ما يعني نجاح مصر بالانخفاض بمعدل البطالة لأكثر من 6 نقاط مئوية، خلال أقل من 6 سنوات".

وتابع الباحث الاقتصادي: "ولكن الأهم من ذلك أيضا، والذي يعد معيارا ومؤشرا هاما لتقييم ما وصلنا إليه، هو معدل النمو السكاني الكبير خلال السنوات الأخيرة، فقد كان تعدد سكان مصر خلال عام 2010 حوالي 82 مليون نسمة، وصلنا الآن لأكثر من 102 مليون نسمة لكن معدل البطالة أقل عام 2010، رغم زيادة تعدد السكان لحوالي 20 مليون نسمة في العشر سنوات الأخيرة".

واستطرد: "النهاردة بنتكلم عن 700 ألف خريج سنويا، ففي أخر 6 سنوات فقط، تخرج أكثر من 4 مليون خريج، وهذا ما يعني 4 مليون طالب عمل جديد، وهذا ضغط هائل بتوفير 700 ألف وظيفة سنويا، في نفس الوقت هناك ناس كثيرة عاطلة عن العمل واخرون وفقدوا وظائفهم بشكل متراكم، فقد كنا أمام أزمة كبيرة جدا".

وأردف: "بالإضافة إلى أزمة وباء كورنا المستجد، التي تعد أسو أزمة اقتصادية تضرب العالم أجمع منذ 100 سنة، أي من أيام الكساد العظيم، ورغم كل هذه العوامل والكوارث والعراقيل، تحقق مصر معدل بطالة 7.3% فهذا انجاز بكل المقاييس".