اختبار أول طائرة ركاب روسية يفضح الحروب الخفية لشركات الطيران

جاءت أنباء تنفيذ أول طائرة ركاب روسية جديدة من طراز "MС-21-310" أولى رحلاتها، بعدما جرى تزويدها بمحرك روسي الصنع، لتكشف عن الحروب الخفية لشركات الطيران الكبرى من أجل احتكار هذه الصناعة، والاستئثار بأرباح مبيعاتها المقدرة بمليارات الدولارات.

فبينما اختبرت روسيا طائرة الركاب الجديدة بمحركات محلية الصنع للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وذلك كبداية لإحياء صناعة الطيران المدني لديها بهدف منافسة "بوينج" و"إيرباص"، كشف موقع "روسيا اليوم" عن أنه في العام الماضي أوقفت دول أجنبية توريد مكونات لهذه الطائرة المدنية، وهو ما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتها بأنه "وقاحة" و"منافسة غير نزيهة".

وقال بوتين، إن "شركاءنا أوقفوا توريدات بعض المكونات لاعتبارات المنافسة غير النزيهة"، مضيفا أن "هذه وقاحة تحدث في السوق العالمية، مع انتهاك المبادئ والقواعد المعترف بها من قبل الجميع".

واستغرقت الرحلة ساعة و25 دقيقة، وخلالها تم التحقق من تشغيل محرك الطاقة، واستقرارها وإمكانية التحكم بها، وعمل أنظمة الطائرة، ونشرت وكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء مقطع فيديو للرحلة التجريبية.

وتقوم شركة "إيركوت" لصناعة الطائرات بتطوير الطائرة الجديدة، وتدخل "إيركوت" في مجموعة شركات "روس تيخ" الحكومية، وذكرت الخدمة الصحفية لـ"إيركوت" أن الرحلة جرت اليوم 15 ديسمبر الجاري في مطار إيركوتسك للطيران.

وعلق رئيس مجموعة "روس تيخ"، سيرغي تشيميزوف، على الرحلة قائلا إن هذا الحدث هو نتيجة لاتحاد برنامجين رئيسيين لصناعة الطائرات المدنية في روسيا.

و"MС-21"، طائرة ركاب روسية الصنع قامت بأول تحليق تجريبي لها في عام 2017، وكان من المقرر بدء استخدامها على نطاق واسع في عام 2021.

وهذه الطائرة متوسطة المدى، ومصممة لتنافس طائرتي "بوينغ-737" و"إيرباص- A320" في سوق الطائرات العالمية، حيث أن مواصفاتها تفوق مواصفات هاتين الطائرتين من حيث استهلاك الوقود وميزات أخرى، وتتسع الطائرة لما بين 150 و211 راكبا، حسب طلب المشتري، وصممت بناء على أحدث التكنولوجيات الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة، بحسب روسيا اليوم.

وجدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتي كان يصنع أغلب طائرات الركاب التي يستخدمها هو والدول الحليفة له، لكن بعد انهياره، أوقفت شركات الطيران إلى حد بعيد أساطيلها من طائرات "توبوليف" و"إليوشن" واعتمدت على طائرات من إنتاج "بوينغ" و"إيرباص".