نائب: التحالف السياسي مطلوب في هذا التوقيت لمحاسبة حكومة الأغلبية

طالب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تحالف سياسي، من قبل الأحزاب المختلفة داخل مجلس النواب الجديد، في هذا التوقيت بالذات، حتى لو الأغلبية تقدمت بحكومة، حتى تتحمل مسئوليتها أمام الشعب على برنامج تطرحه، ويتم المحاسبة على هذا البرنامج وعلى نتائجه بعد خمس سنوات.

وأوضح "داوود"، خلال لقائه عبر "Skype"، مع برنامج "من مصر"، المذاع على شاشة cbc"، أننا الفترة القادمة سنكون أمام خيارين، أولا حكومة يطرحها رئيس الجمهورية على البرلمان فإن لم تحوز الثقة، سيكلف الرئيس ائتلافا أو حزب الأغلبية لتشكيل هذه الحكومة.

وأضاف عضو مجلس النواب: "يجب أن تكون هناك حكومة حزبية، فلدينا حزب حاز على 50% من المقاعد، يشارك آخرين في تشكيل حكومة، وتكون متعلقة ببرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي، بحيث إن المواجهة تكون سليمة، فكل الحكومات في العالم تنتخب وتنزع منها الثقة على برامج سياسية واقتصادية واجتماعية ".

وتابع: "لكن النهاردة تأتي حكومة تستخدم الأغلبية لتمرير سياساتها بدواعي عدة، وتستطيع أن تعود لخمس أدوار انعقاد سابقة، لتجد انتقادات لاذعة من الأغلبية قبل الأقلية على سياسات ما، وفي النهاية الموافقة على هذه السياسات التي جلدت داخل القاعة، وهذا ما كنا نستغربه".