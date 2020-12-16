ضياء الدين داوود: ليس هناك نية لتحالف يجمع "النور" بتكتل "25/30"

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن تكتل "25/30" يحترم كل الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب النور، لكنه يستبعد أن يجمعه تحالف سياسي مع هذا الحزب، لأن مواقف التكتل السياسية لم تلتق مع مواقف "النور" تحت القبة خلال 5 أدوار انعقاد، على أي موقف من المواقف السياسية.

وأوضح "داوود"، خلال لقائه عبر "Skype"، مع برنامج "من مصر"، المذاع على شاشة cbc"، أنه ليس معنى أن حزب النور محسوب على خانة المعارضة، أن يكون قريبا من تكتل 25 /30، الذي يبحث عن العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيه.

وأضاف: "هدفنا أن يعبر البرلمان ويعبر الحكومة عن طموحات الشعب وأحلامه، بشكل واضح من خلال سياسات وقرارات وقوانين واضحة، تُعالج وتخفف آلام الناس بعدما تجرعوا الصعب طوال الخمس سنوات الماضية".