طارق الشيخ لـ"الوطن": أطالب جماهير القطبين التحلي بالروح الرياضية

استنكر المطرب طارق الشيخ، حالة الهجوم التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه أغنية ساخرة بعنوان "القاضية ممكن"، في برنامج "لايف من الدبلكس" التي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

وقال طارق الشيخ، لـ"الوطن"، إنه لم يقصد إهانة جماهير الزمالك أو التقليل من شأنهم، حيث إن الأغنية كانت تدور في إطار كوميدي ساخر، لافتاً إلى تلقيه آلاف الشتائم عبر "السوشيال ميديا" بسبب تلك الأغنية، رغم انتماءه للقلعة البيضاء.

وأوضح أنه طلب من جماهير النادي الأهلي، مناشدة جماهير النادي المنافس، والدعوة للتحلي بالمبادرة آلتي أطلقتها الدولة المتعلقة بعدم التعصب، متسائلا عن أسباب المشاحنات الموجودة ضده، قائلا: "كنا زمان نقعد كأهلاوية وزملكاوية على القهوة تتفرج على الماتش ونشجع جامد.. وتاني يوم نبقى كويسين وناسيين أي حاجة خاصة بالماتش".

وأكد أنه سيُقدم أغنية خاصة لنادي للزمالك، في أقرب بطولة يحصدها الفريق، لمُشاركتهم فرحتهم بالبطولة وقتها.

ودافع المطرب طارق الشيخ، عن أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إذ تعرض لهجوم كبير من عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، واتهموه بأنه "خان الزمالك".

وقال "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "مين مجنون يشوف كابتن الخطيب وميروحش يتصور معاه؟! ومين مشجع للنادي الأهلي يشوف حسن شحاتة وميتصورش معاه".

وأكد المطرب طارق الشيخ، أنه مشجع لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه غنى الأغنية المثيرة للجدل ضد نادي الزمالك مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، على سبيل الدعابة.

إحنا بنعمل أغاني وعكسها، والبرنامج ساخر، ولما قالوا لي غني عن الزمالك رفضت، وعدنا الجزء ده من الحلقة أكثر من مرة، لكن قالوا لي هتغني عشان مبادرة لا للتعصب".

وتابع: "بداية الأغنية كانت عن هدف شيكابالا، ولم أقصد إغضاب جمهور الزمالك، لكني كنت أقصد أقول مفيش تعصب، لكن بعد غناء الأغنية نزل عليّ سيل من اللي الناس عارفاه، ماسورة تعصب اتفتحت عليّ".

وأردف: "اتهموني بأني خائن وعميل، وقصدت من الأغنية إن الفريق مش معنى إنه خسر حاجة يبقى خسر كل حاجة، وأعتذر لنادي الزمالك ومشجعيه وإدارييه، والله ما أعرف إن كل ده هيحصل".

وأتم: "أكتر من 200 ألف زملكاوي على الصفحة قعدوا يشتموا"، ليرد عليه مقدم البرنامج ممازحا إياه: "يبان على جمهور الزمالك إنه قليل، لكن إحنا كتير"، وقال الشيخ: "عارف إننا كتير أوي وفي الأيام اللي فاتت كترنا أوي، لكني أقصد إننا مش عشان خسرنا بطولة يبقى خسرنا كل البطولات".