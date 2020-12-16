يوسف الحسيني: «مستقبل وطن» ليس حزبا للسلطة

نفى الإعلامي يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب والمتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر، ما تردد عن وجود حزب للسلطة في مصر.

وقال "الحسيني"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن كل نواب البرلمان هم نواب عن الشعب المصري، مشيرًا أن النواب سيقدمون الخدمات لدوائرهم وسيقفوت بجوارها سواء نواب الفردي أو القائمة.

وأكد أنه لا يوجد في مصر حزب للسلطة وأن النظام في مصر نظام رئاسي ويشكل الحكومة رئيس الجمهورية وبالتالي لا يعتبر أي حزب في مصر حزب للسلطة، مشيرًا أن حزب مستقبل وطن حزب أغلبية ممثلة في البرلمان، نافيًا ان يكون حزب السلطة أو حزبا يجامل الحكومة، لافتًا أن النواب لن يتشددوا مع الحكومة ولكن سيراقبوا آدائها ويشرعوا لها.

وأوضح أن كل نواب البرلمان يقفون خلف الدولة لتمر من أزماتها، لافتًا أن العالم يعيش مع أزمة اقتصادية عالمية وأزمة كورونا، مشيرًا لضرورة الوقوف خلف البلاد لعبور الأزمة التي تمر بها في مواجهة كورونا، وأن هذه الأزمة أثرت على معدلات النمو والتنمية في مصر.