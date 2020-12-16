يوسف الحسيني: «مستقبل وطن» مش الحزب الوطني ومنحبش نكون زيه

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب والمتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر، أن دور أعضاء مجلس النواب ينعكس على حياة المواطن اليومية: "الناس تاكل كويس مش تاكل وخلاص وتشرب كويس وتسكن كويس وتتعالج كويس".

وقال "الحسيني"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن المواطنين في الأرياف لا يتلقون العلاج كما ينبغي، مشيدًا بمبادرة 100 مليون صحة، مشددًا على ضرورة مراقبتها والتأكد من فاعليتها والعمل عليها.

وأوضح أن المجلس القادم سيعمل على قانون حق الرؤية في حالة الانفصال، مشددًا على وجود معارضة في المجلس وأن أي نائب في المجلس سيعارض عند وجود آداء غير سليم من الحكومة ووقتها سيكون جميع النواب معارضة، وأنهم في الأمور شديدة المفصلية سيكونوا كلهم موالين للحكومة.

وشدد "الحسيني"، على أن حزب مستقبل وطن لن يصمت حال مشاهدته شيئ غير جيد مضيفًا: "قولا واحدًا فاصلا حزب مستقبل وطن مش الحزب الوطني ومنحبش نكون الحزب الوطني ومنحبش وفيها كراهة التحريم"، مطالبًا المواطنين بتقييم آداء النواب في المجلس ومحاكمتهم وعدم التصويت لهم مرة أخرى حال إخفاقهم، مشيرًا لخروج 409 نواب من المجلس المنتهي دور انعقاده.

وقال إن أي حزب في العالم يجب أن يبحث عن الأغلبية وأن أي حزب لا يحاول الوصول للأغلبية يكون لديه مشاكل في البناء الفكري، مشيرًا أن الوصول للأغلبية هو هدف كل الأحزاب في العالم.

وأشاد "الحسيني"، بوجود أرضية شعبية لحزب مستقبل وطن، وتصويت المواطنين للحزب وللقوائم التي شارك فيها، تؤكد أن الحزب كان متواجد في 27 محافظة "مش زيت وسكر"، وأن الحزب قدم خدمات للمواطنين مشيرًا أنه يساري وينتمى لعائلة يسارية، وأن هدفه أن يعيش المواطنون بكرامة.

وأكد أن الحزب لم يغمض عينه على الطبقات الفقيرة وعن مساعدتهم خوفًا من مزايدة البعض في تركيا وبعض الدول وبعض من يتصيد الأخطاء: "أنا لازم في رمضان أوزع ولازم في الأعياد أوزع وأنا بوزع لغير أغراض انتخابية" مشيرًا أن الحزب يقدم شتى الخدمات للمواطنين ومنها خدمات ملتقيات التوظيف وذلك حتى يصل الأداء الحكومي لمرحلة معينة.