يوسف الحسيني: النواب قد يسقطون وزيرا.. والبرلمان توجد فيه أحزاب معارضة

أكد الإعلامي يوسف الحسيني عضو مجلس النواب والمتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر، أن نواب البرلمان قد يسقطون وزيرًا إن كان يستحق ذلك، وقد يرفعون وزيرا إلى عنان السماء إن كان يستحق.

وقال الحسيني، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، إنهم لا يبحثون عن "الشو" مثل بعض النواب وأنهم سيدخلون البرلمان لتقديم بعض التشريعات التي تهم المواطنين مشددًا على أن المقصر سيتم حسابه.

وأوضح الحسيني وجود بعض أحزاب المعارضة في المجلس ضاربًا المثل بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وأن هناك بعض الأحزاب المعارضة دخلت ضمن القائمة الوطنية، مشددًا على أن حزب مستقبل وطن ليس ضمن المعارضة على الإطلاق، ولكن تم إدخال المعارضة ليكون للمعارضة دور داخل المجلس، وليكون لها دورا فاعلا ولعدم تهميش دورها، مشيدًا بدخول أحزاب المعارضة التي ليس لديها ملاءة مالية ضمن القائمة ودعم النواب الفائزين في القائمة للمرشحين الفردي.

وشدد الحسيني على أهمية أن يحيا المواطنين حياة كريمة، مشيرًا أن إدارة ملف الفقر هي أولوية لدى جميع النواب وأنه لا ينبغي أن يعيش أحد في القبور.

وأشار إلى أن هناك مشكلة في عمل المواطنين في مصر، وأن خلاصة عمل المواطن في مصر 23 دقيقة يوميًا وأنه يجب أن يتم الاهتمام بهذا الملف والعمل على ملف إدارة الثروة.