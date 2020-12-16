6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق الأشجار بترعة الإبراهيمية في أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إطفاء حريق وتبريد بعض الأشجار والمخلفات على ترعة الإبراهيمية بجوار نادي الأطباء بحي غرب أسيوط، والتي تسببت في تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة، ما أثر على حركة المرور بالطريق الزراعي.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد نشوب حريق هائل ببعض الأشجار والمخلفات الزراعية على جانب ترعة الإبراهيمية بجوار نادى الأطباء بنطاق حي غرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية و6 سيارات إطفاء و2 سيارة إسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة إلى مكان الحريق، وتم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للسيطرة على الحريق، وتسيير حركة المرور على الطريق الزراعي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد إيهاب ثروت مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران دون أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحُرر المحضر اللازم.

ووجه المحافظ بإعداد تقرير عاجل عن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الحريق وتفادي تكراره مرة أخرى، موجهًا الشكر لقوات الحماية المدنية لسرعة التدخل والتعامل مع الحريق والسيطرة عليه دون أي خسائر.