محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية ضمن حياة كريمة

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاءه الدوري بالشباب، اليوم، في حضور 60 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، لاستعراض احتياجات قرى مركز القوصية ومقترحات الشباب لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

بدأت فعاليات اللقاء بالسلام الوطني وعرض فيلم تسجيلي عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التنموية التي لحقت بمراكز وقرى المحافظة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعقب ذلك تم فتح باب الحوار مع الشباب حول العديد من القضايا.

واستعرض المحافظ ما يتم من أعمال على أرض الواقع بقطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وأعمال النظافة والتجميل وتطوير الميادين بكافة أنحاء المحافظة مؤكداً على أهمية التفاني في العمل والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة من أجل بناء مصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما تم استعراض عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تتم بقرى المحافظة بقطاعات الصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والطرق والشباب والرياضة من خلال ترميم وإحلال وتجديد عدد من الوحدات المحلية والاجتماعية وكذا مراكز الشباب كما يجري تطوير 27 وحدة صحية ضمن حياة كريمة ورصف عدد من الطرق الريفية بين القرى إضافة للاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه قدم المهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط نبذه عن الأعمال التي تمت مؤخرًا بالمحافظة حيث تم توصيل كابلات الالياف الضوئية لعدد 116 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة بسرعة نت 50 ميجا وجارى توسعات بقرى المحافظة واستبدال الكايلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى، تفقد محافظ أسيوط وحدة طب الأسرة بقرية الطوابية التابعة لمركز الفتح التي تم الانتهاء من تطويرها وإعادة إحلالها وتجديدها بتكلفة بلغت 5 ملايين و112 ألف جنيه بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال المحافظ إن وحدة طب الأسرة الجديدة بقرية الطوابية تم إنشائها على مساحة 1083 متر وتبلغ مساحة المبنى 650 متر وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز مشيرًا إلى إنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية يجرى من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.