الحماية المدنية تنقذ طفلين من حريق شقة بأسيوط

تمكن فريق قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من إنقاذ طفلين من الموت، في حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بشارع يسري راغب بحي غرب أسيوط .

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد وصول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة بأحد العقارات بشارع مصطفى عبدالرازق متفرع من شارع يسري راغب العمومي دائرة القسم، ووجود أطفال في المسكن

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

أسفر الحريق عن تفحم إحدى الشقق بالطابق الأول العلوي. وجرى إخلاء العقار بالكامل من المواطنين ولا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح.

جار حصر التلفيات وتحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.