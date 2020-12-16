اعلني أسماء مستشفيات الكشف الطبي لكارنيهات الإعاقة يا وزيرة التضامن

أعاني من إعاقة تتمثل في شلل أطفال، وسمعت عن كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، الذي يسهل لنا الحصول على حقوقنا والخدمات التي تقدمها لنا الدولة مشكورة، غير أنّي منذ 3 أشهر تقريبا أحاول استخراج الكارنيه ولا أستطيع.

وكلما توجهت لمستشفى حكومي في محافظة الإسكندرية لإجراء الكشف الطبي كخطوة أولى في استخراج الكارنيه، يفاجئني المسؤولون هناك بأنّهم ليسوا مختصين بإجراء الكشف الطبي لطالبي استخراج الكارنيهات، وللأسف فإن وزارة التضامن لم تعلن عن المستشفيات المختصة بإجراء الكشف الطبي.

نناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإعلان عن المستشفيات المخصصة لتوقيع الكشف الطبي تمهيدا لاستخراج الكارنيهات.

السيد شحاتة عثمان