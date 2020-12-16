سفارة روسيا ترحب بموافقة النواب على اتفاق الشراكة بين موسكو والقاهرة

رحبت سفارة روسيا في القاهرة، على موافقة مجلس النواب على اتفاق بين مصر وروسيا الاتحادية، بشأن الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقع في مدينة (سوتشي) بتاريخ 17 أكتوبر عام 2018.

وذكر بيان لسفارة روسيا على فيس بوك، اليوم، أنّنا نرى أنّ هذا الحدث يعد خطوة في طريق تطوير العلاقات بين مصر وروسيا التي تقوم على تقاليد الصداقة التاريخية والتعاطف المتبادل بين الشعبين المصري والروسي، وعزم موسكو والقاهرة على تعزيز التعاون.