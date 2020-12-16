"الأعلى للجامعات" يناقش استعدادات امتحانات التيرم الأول 26 ديسمبر

كشف مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجس الأعلى للجامعات الحكومية، سيعقد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، في 26 ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة الاستعداد المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أن الاجتماع سيناقش الاستعدد لامتحانات التيرم الأول والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل الجامعات لمواجهة كورونا والتي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة منتسبي القطاع الأكاديمي والوقاية من الإصابة بمرض كورونا.

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها ولن تستبدل برسائل بحثية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الكليات في موعدها دون تأجيل أو إلغاء أو استبدال برسائل بحثية، موضحاً أن هناك توجيهات بضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بكورونا المستجد لمنتسبي القطاع الجامعي.

وأعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إصدار دليلا للمنشآت الجامعية للتعامل مع فيروس كورونا، يتضمن التخطيط والاستجابة للإداريين وكذلك أعضاء هيئة التدريس، من أجل مواجهة الموجة الثانية المتوقعة لانتشار فيروس كورونا.

وقال الخشت، إن الدليل للمنشآت الجامعية يمكن توظيفه في اتخاذ تدابير الصحة والسلامة، نظراً لأن المخاطر وخطوات التخفيف المحتملة لها واحدة، موضحاً أن الدليل يشمل المخاطر المتعلقة بالفيروس، واعتبارات موسعة بشأن منتسبي الجامعة، عندما يصبحون مرضى في بيئة الكلية أو الجامعة.

وأوضح أن الدليل يؤكد على السلوكيات التي تقلل من انتشار فيروس كورون والتي من أهمها البقاء في المنزل و العزل الذاتية عند الاقتضاء، والاهتمام بنظافة اليدين وآداب السعال والتنفس، والاستخدام السليم لأقنعة الوجه.