الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية تجارة بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على إنشاء كلية التجارة بالمحافظة، لتضاف إلى كليتي التربية والآداب التابعة لجامعة السويس.

وأشار المحافظ إلى أن هذا القرار جاء عقب لقاء سابق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة طور سيناء، لتكون نواة لجامعة جنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إنه جرى تخصيص مساحة 50 فدان بمدينة أبورديس، لإنشاء المرحلة الأولى لجامعة حكومية.

وأكد أن الهدف من إنشاء جامعة حكومية بالمحافظة هو إعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة، والتي لها القدرة علي التطوير والإبداع والإبتكار وتقديم الخدمة المجتمعية، والتنمية البشرية بالمحافظة، وتوفير تعليم عالي وفرص عمل للشباب بما يسهم في بناء الاقتصاد وتخفيف المعاناة على مواطني جنوب سيناء .

وأكد على موافقة المجلس علي قبول خريجي الثانوية الأزهرية بالمحافظة بهذه الكليات.