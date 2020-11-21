الأعلى للجامعات يناقش آليات إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بعد قليل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، اجتماعه الدوري بحضور ومشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، وحضور ومشاركة رؤساء الجامعات حضورياً وذلك بجامعة حلوان.

و من المقرر أن يناقش المجلس، عملية انتظار الدراسة في الفصل الدراسي الأول ومتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعات لمواجهة أزمة كورونا، وكذلك متابعة إجراء امتحانات الميدتيرم، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020، وتحديد موعدها والآليات التي يتم تنفيذ بها الانتخابات في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد.

والجدير بالذكر، أن انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020، تعد الرابعة على التوالي، منذ بدء إجرائها في العام الجامعي 2017-2018، وذلك بعد أن توقفت 3 أعوام على التوالي عقب ثورة 30 يونيو 2013، حيث جرى تطبيق الانتخابات على اللائحة الطلابية الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات حينذاك.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن امتحانات الميدتيرم ستعقد في موعدها المعلن دون تأجيل، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الظروف المتعلقة بالطقس.

وأضاف الخشت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات الهندسية وإدارة الحماية المدنية وعناصر الأمن الإداري بالمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتشغيل فرق الطوارئ بالإدارات الهندسية والحماية المدنية، والتأكد من سلامة المباني وغيرها، وفصل الكهرباء عند الاحتياج، وكذلك وسرعة التعامل مع أي موقف قد يطرأ.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه منذ شهر، أصدر مجموعة من التعليمات لكل الكليات والمستشفيات والإدارات، بالاستعداد لموجة الأمطار وتغير الطقس.