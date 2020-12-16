مكرم عن مبادرة "اتكلم عربي": هدفنا الحفاظ على هوية أبنائنا بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إنَّ ملف الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج ممن ولدوا وتربوا بالخارج أو سافروا في سن صغيرة وارتبطوا بثقافات ولغات مختلفة عن صفات ولغات الوطن الأم، يعد من أهم ملفات وزارة الهجرة.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنَّ وزارة الهجرة نظمت العديد من البرامج فوق العشرين برنامج لأبناء الجيل الثاني والثالث بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ووزارة الدفاع، وتمّ تنظيم زيارات ميدانية لهم لقوات الصاعقة والمظلات وكلية الشرطة والمركز القومي للمرأة والبرلمان والكثير من الوزارات.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنَّه خلال هذه البرامج كان يتمّ ملاحظة أنَّ الكثير منهم لايستطيعون الكلام أو التعبير باللغة العربية، وعليه كان يتمّ ترجمة اللغة العربية لهم، مبينة أنَّ ذلك لوحظ بالتزامن مع مواجهة الدولة للكثير من الحروب ومنها حرب طمس الهوية، وتفريغ المجتمع والأجيال من اللغة العربية، وهو له تأثير على الهوية المصرية، متابعة "لذلك عرضت على رئيس الجمهورية مبادرة (اتكلم بالعربي) من أجل تشجيع أبناء مصر بالخارج بالحديث باللغة العربية، وقرر الرئيس السيسي رعاية هذه المبادرة".

واستكملت وزيرة الهجرة: "التعرف على لغات وثقافات أخرى شيء مهم، لكن يجب ألا ننسى الهوية واللغة المصرية"، منوهة إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وزارة الهجرة بدمج الكثير من الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي والعادات والتقاليد وبالأمثال الشعبية وقبول الآخر والتعايش السلمي، موضحة أنَّ المبادرة تسمى "اتكلم بالعربي" ولكنها تحمل الكثير من الهوية المصرية والتعايش وقبول الآخر والثقافة المصرية بشكل عام.