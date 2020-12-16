الكنيسة تعلق عقد لقاءات "الوعي الإيماني" للمجمع المقدس بسبب كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عدم عقد لقاءات "الوعي الإيماني الأرثوذكسي" خلال الفترة المقبلة، التي تعقدها لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، نظرا للظروف الاحترازية لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي: "نظرا للظروف الاحترازية من انتشار فيروس كورونا تعتذر لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن عدم عقد لقاءات الوعي الإيماني الأرثوذكسي".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهدت خلال الفترة الأخيرة تصاعد في عدد الوفيات بين الكهنة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ليتخذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي الفيروس بدأ تطبيقها إعتبارا من الاثنين الماضي ولمدة شهر في إيبارشية البابا التي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية، مع ترك حرية تقرير ما تراه الإيبارشيات لكل مطران وأسقف.

وشملت الإجراءات الجديدة تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

وقال بيان صادر عن الكنيسة، إنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمتوفين من الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية، حيث تقرر تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المتوفي ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، كذلك إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

ونوه البيان إلى أن الافتقاد سوف يقتصر فقط على الاتصال التليفوني، ويسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد)، كما تقرر أن تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25%، ويلتزم الكهنة والشمامسة وجميع أفرد الشعب بإتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.