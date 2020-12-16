أورمان المنوفية تنظم 5 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا

نظمت جمعية الأورمان بالمنوفية، 5 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان خلال شهر ديسمبر الجاري بقرى "سنتريس وساقية المنقدي بمركز أشمون - كفر الدوار بمركز الباجور – العراقية بمركز الشهداء – ميت فارس بمركز بركة السبع".

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالتعاون بين المحافظة والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأوضح سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالمحافظة أنَّ المعارض تضمنت أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات ، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات".

وأشار إلى أنَّه يتمّ التوزيع بالمجان وفق احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي يتمّ تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكّد محافظ المنوفية توفير كل سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تسهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.