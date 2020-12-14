17 يوم عزل.. القصة الكاملة لإصابة محافظ المنوفية وتعافيه من كورونا

منذ أن أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إصابته بفيروس كورونا هو و5 موظفين بمكتبه، وسادت حالة من الفزع بين موظفي ديوان عام محافظة المنوفية، والمواطنين المترددين على المحافظة، خوفا من عدوى فيروس كورونا.

17 يوما قضاها محافظ المنوفية، في العزل المنزلي باستراحته بمدينة شبين الكوم، ويباشر عمله منها وفق ما أكده لـ"الوطن".

ووجه "أبو ليمون" رسالة مؤثرة لأهالي المنوفية قال فيها، "أهالي محافظة المنوفية الكرام، تلقيت ببالغ الامتنان والحب رسائلكم خلال الساعات الماضية منذ إعلان خبر إصابتي بفيروس كورونا، ولقد كانت تلك الرسائل قوة دعم لا توصف لما فيها من صدق مشاعر ومحبة تصف بصدق أصالة وطيب معدن شعب المنوفية العظيم، الذي شرفت بأن أعمل من أجله خلال عاما مضى ويشهد الله أنني لم أدخر في سبيل خدمتكم ووفاء بقسمي أمام القيادة السياسية جهدا أو عرقا، وأعدكم بعد شفائي بإذن الله بطفرة داخل المحافظة سيلمسها الجميع".

مسحتين فقط أجراهما محافظ المنوفية منذ الإصابة بفيروس كورونا، وظهرت نتائجهما ايجابية، وبعد مرور عدة أيام تم إجراء أشعة مقطعية على الصدر والتي أثبتت شفائه من فيروس كورونا، وفق ما أكدته مصادر بديوان عام المحافظة ومصادر طبية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وتم من خلال الأشعة الاطمئنان على صحة المحافظ وسلامته.

كان "أبو ليمون" يدير أمور المحافظة من العزل المنزلي، وفي المقابل كان يتواجد محمد موسى نائب المحافظ بشكل مستمر بديوان المحافظة لمتابعة سير العمل، حيث أكد "موسى"، أنه أجرى المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وظهرت النتيجة سلبية، موضحا أنه يمارس مهام عمله من مكتبه بديوان عام المحافظة، مؤكدا استقرار الوضع بالنسبة للعاملين وسير العمل بشكل طبيعي لانجاز مصالح المواطنين.

وأضاف نائب محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم التشديد على جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة وارتداء الكمامة لكافة العاملين، بالإضاقة إلى الإجراء السابق لظهور الإصابات من محافظ المنوفية بتخفيض عدد العمالة في جميع المصالح الحكومية بما فيها الديوان العام للمحافظة.

وأظهرت الفحوصات الطبية اللازمة أيضا، شفاء الخمسة مصابين من موظفي مكتب المحافظ ومدير العلاقات العامة، وتعافيهم بسكل تام من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وعودتهم للعمل أمس الأحد.

وأكدت مصادر أن محافظ المنوفية شدد على ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على تعليمات وزارة الصحة فيما يخص كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة.

وباشر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مهام عمله بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك عقب شفائه من إصابته بفيروس كورونا، حيث وصل مكتبه في تمام الساعة التاسعة صباحا، وأكد مواصلة مسيرة العمل لإنجاز المهام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لشعب المنوفية.

وفي أول لقاء له بعد عودته للعمل، قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد الحالات الإنسانية بقرية قويسنا البلد، وذلك فور استغاثتها عبر وسائل الإعلام، مناشدة المحافظ بمساعدتها والوقوف بجانبها من أجل الحفاظ على مستقبل أبنائها.