حملة لضبط مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الجديدة

قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنَّ لجنة الضبطية القضائية شنت حملة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بعددٍ من المناطق بالمدينة، وذلك بمشاركة مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وبمصاحبة قوة من شرطة التعمير والإسكان.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنَّ الحملة أجرت جولة مرورية على عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكّد من التزام المواطنين وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حال مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة في بعض الحالات.

وأضاف أنَّ الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالباً سكان المدينة بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي عليهم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بوصول الدعم لمستحقيه وضمان استفادتهم به.

جدير الذكر أنَّ الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبالتنسيق مع المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، وبحضور نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وأعضاء لجنة الضبطية القضائية بالمدينة.