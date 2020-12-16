عرض سلسلة محاضرات دولية «أون لاين» على طلاب الآثار بجامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، إن كلية الآثار واللغات بالجامعة، بدأت أولى لقاءات سلسلة المحاضرات الدولية عن بُعد، وموضوعها «البرديات الأدبية»، والتي حاضر فيها الدكتور رودني آست أستاذ علم البردي بجامعة "هايدلبرج" بألمانيا، وذلك عبر تطبيق «زووم» لجميع طلاب الآثار واللغات.

وقال النجار، إن المحاضرات تأتي في إطار خطة الجامعة نحو إثراء وتطوير جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب والنهوض بها، بهدف إعداد خريج على مستوى عالٍ من الخبرة، وقادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المحاضرة تناولت دراسة البرديات الأدبية في إطار التعليم اليوناني في مصر، وذلك في العصرين البطلمي والروماني.

وأشار النجار إلى أن المحاضرات الدولية يتم فيها دعوة عدد من الأساتذة المتخصصين بالجامعات الأوروبية والأمريكية، لتقديم محاضرات عن بعد، في بعض التخصصات التي تقوم الكلية بتدريسها للطلاب، وذلك لتوفير فرصة الإحتكاك بالخبرات الدولية، بهدف وضع الجامعة على الخريطة الدولية.

ولفت النجار أن رئيس جامعة مطروح، إلى إستمرار الدراسة ،اليوم، فى جميع كليات الجامعة، وفقًا للجداول الدراسية، ولا يوجد تعطيل للدراسة.

من ناحية أخرى، استقبل النجار الشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وإستلام مجموعة من الكتيب الدينية للتثقيف. وأكد النجار، حرص الجامعة على التعاون مع أوقاف مطروح، داعيًا لتنظيم سلسلة من اللقاءات الثقافية، بهدف توعية الطلاب وغرس مفاهيم الإنتماء بين طلاب الجامعة.

ومن جانبه رحب الشيخ حسن عبد البصير، بتنفيذ مثل هذه اللقاءات، لدعم التعاون بين مختلف المؤسسات، ونشر قيم التسامح والتعايش وإثراء الفكر، وتوجه رئيس الجامعة بالشكر لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لإهداء مكتبة الجامعة ٤٤٠ كتابًا في ٢٢ مجموعة، مثمنًا دور الوزارة التنويري لمواجهة المعتقدات الخاطئة، وغرس قيم الإنتماء وتصحيح المفاهيم لدى الشباب.