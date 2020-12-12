رئيس جامعة مطروح: اكتشاف 5 حالات كورونا فقط حتى الآن.. ونتبع الإجراءات

أكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورنا المستجد سوى 5 طلاب من كلية تربية نوعية، موضحا أنهم تواصلوا مع إدارة كليتهم وأخبروهم بخضوعهم لمسحات والتي أثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس، وعلى أثره أمرنا بعدم احتساب الغياب عليهم وإبقائهم في عزل منزلي لمدة 14 يومًا قاربت على الانتهاء، كما أن امتحانات الميدترم سُتعاد لهم جميعا حرصا عليهم وعلى زملائهم.

ونفى "النجار" خلال مداخله هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، ان يكون هناك حالات إصابة أخرى بجامعة مطروح، "فقط الخمسة المعلن عنهم، وما يساعدنا في ذلك هو قلة أعداد طلاب الجامعة، فليس هناك أي تزاحم، ونطبق التعليم الهجين 40% عن بعد و60% وجهًا لوجه، ما يجعل عدد الطلاب قليلا بالـ11 كلية التي تضمهم الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أنهم يطلبون دائمًا من الطلاب الإبلاغ عن أي أعرض يشعرون بها لمساعدتهم بشتى الطرق، مضيفًا "الحمد لله معندناش ولا حالة عزل بأي مستشفى حتى الآن".

وأشار إلى أن الجامعة كانت انتهت مؤخراً من امتحانات الميدتيرم، وحرصت على تطبيق كافة الإجراءت الاحترازية والوقائية خلالها، حيث قمنا بتعقيم كامل للقاعات قبل الامتحانات وبعده، وجميع الطلبة التزمت بالتباعد الاجتماعي، كاشفًا رهانه على وعي طلبة الجامعة وإحساسهم بالمسئولية، حيث يغادرون القاعات فرادى، مباشرة بعد انتهاء المحاضرات أو الامتحانات، ما يساعدنا كجامعة في المحافظة على صحتهم وصحة أفراد المجتمع المخالط لهم.

وأردف "النجار" أن تطبيق الإجراءات الاحترازية يتم على أكمل وجه، تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدولة المصرية بشأن مجابهة المرض، منوهًا أنه تم التشديد على عدم الدخول لأي شخص دون ارتداء كمامة، مناشدًا الجميع تحري الدقة فيما يتم تناوله من أخبار ومعلومات تثير البلبلة.